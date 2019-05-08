МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 мая, опустились на 4 миллиона баррелей, или на 0,8% — до 466,6 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали роста запасов на 1,2 миллиона баррелей — до 471,8 миллиона.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,2 миллиона баррелей в день, снизившись на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 800 тысяч баррелей — до 46 миллионов.

Запасы бензина уменьшились на 600 тысяч баррелей, или на 0,3%, до 226,1 миллиона баррелей. Ожидалось снижение на 400 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов за неделю сократились на 200 тысяч баррелей, или на 0,1%, составив 125,6 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 1,1 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране уменьшился на 900 тысяч баррелей по сравнению с предыдущей неделей — до 647,7 миллиона баррелей.