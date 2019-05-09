МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. "Новатэк" до конца июня рассчитывает продать оставшиеся 10% в "Арктик СПГ-2", сообщил РИА Новости председатель правления и совладелец компании Леонид Михельсон.

"Думаю, в этом полугодии", — ответил Михельсон на соответствующий вопрос.

В конце апреля зампред правления "Новатэка" Марк Джетвей сообщал, что компания находится на финальной стадии переговоров по продаже последних 10% в "Арктик СПГ-2". Сама компания намерена сохранить за собой 60% в проекте, при этом 10% в нем уже продано французской Total, а в конце апреля " Новатэк " объявил о достижении договоренностей по продаже еще по 10% китайским CNPC и CNOOC.

"Арктик СПГ-2" — второй проект " Новатэка ", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Он будет реализован на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Ожидаемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.