МОСКВА, 9 мая /ПРАЙМ/. Россия продолжит строить АЭС в Бушере и перепрофилировать объект в Фордо и готова к другим совместным проектам с Ираном, сообщает МИД РФ.

"Выражаем готовность и дальше сотрудничать с Тегераном как в рамках СВПД, так и для продвижения других двусторонних проектов. В частности, намерены продолжить работы по перепрофилированию бывшего уранообогатительного предприятия в Фордо под производство стабильных изотопов, а также по строительству АЭС "Бушер", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, распространенном в четверг.

Иран накануне, в годовщину выхода США из ядерной сделки, объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.

Президент Ирана Хасан Роухани также заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры. Соответствующая информация была доведена до Великобритании, Франции, Германии, Китая и России.