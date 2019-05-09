КАИР, 9 мая /ПРАЙМ/. Заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Ливии приостановило работу на подконтрольной ей территории филиалов 40 иностранных компаний, среди которых французский нефтяной гигант Total.

Решение о приостановлении работы иностранных фирм принял министр экономики и промышленности в ПНС Али аль-Исави. Как сообщается в заявлении кабмина, поводом послужило окончание срока лицензий этих компаний на деятельность в Ливии.

Прекращение деятельности филиалов иностранных компаний, ряд из которых французские, в том числе нефтяной гигант Total, происходит на фоне критики правительства Файеза Сарраджа в адрес Парижа. В Триполи Париж обвиняют в поддержке сил командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

В апреле в этой связи министерство внутренних дел ПНС Ливии заявило, что прекращает всякое сотрудничество с Францией.

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.