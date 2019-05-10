КИЕВ, 10 мая — ПРАЙМ. Группа "Нафтогаз Украины" за четыре месяца 2019 года выплатила в государственный бюджет 37,2 миллиарда гривен (более 1,4 миллиарда долларов) налогов или около 16,5% общих доходов бюджета, оставаясь самым крупным налогоплательщиком на Украине, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"За четыре месяца 2019 года группа "Нафтогаз" уплатила в госбюжет 37,2 миллиарда гривен (более 1,4 миллиарда долларов) налогов. Это около 16,5% общих доходов государственного бюджета за этот период", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в соцсети Facebook.

В компании отметили, что группа "Нафтогаз" остается крупнейшим налогоплательщиком на Украине.

"Нафтогаз" полностью принадлежит государству. В "Нафтогаз" входит "Укртрансгаз", который занимается транспортировкой российского газа в ЕС. В 2018 году поступления от группы "Нафтогаз" составили около 15% всех доходов госбюджета страны — 136,5 миллиарда гривен (около 4,9 миллиарда долларов), сообщала компания в январе.