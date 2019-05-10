ВАРШАВА, 10 мая — ПРАЙМ. Польский энергетический концерн Orlen рассчитывает, что чистая нефть пойдет по нефтепроводу "Дружба" значительно раньше конца мая.

"У нас есть решение. Мы его реализуем. Мы рассчитываем, что нефть скоро пойдет", — заявил журналистам председатель правления Orlen Даниель Обайтек. Он рассчитывает, что это произойдет "значительно раньше", чем до конца мая.

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При этом Обайтек отметил, что несмотря на проблему на нефтепроводе "Дружба", НПЗ Orlen работают с полной нагрузкой, а топливо, поставляемое на рынок — такого же качества, как и раньше.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по трубопроводу "Дружба", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, а 4 мая — на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Во вторник, 7 мая, министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что Россия ожидает согласование на прокачку в Польшу нефти, удовлетворяющей всем качественным характеристикам, в ближайшее время.