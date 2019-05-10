ВАРШАВА, 10 мая — ПРАЙМ. Польский энергетический концерн Orlen рассчитывает, что чистая нефть пойдет по нефтепроводу "Дружба" значительно раньше конца мая.

"У нас есть решение. Мы его реализуем. Мы рассчитываем, что нефть скоро пойдет", — заявил журналистам председатель правления Orlen Даниель Обайтек. Он рассчитывает, что это произойдет "значительно раньше", чем до конца мая.

При этом Обайтек отметил, что несмотря на проблему на нефтепроводе "Дружба", НПЗ Orlen работают с полной нагрузкой, а топливо, поставляемое на рынок — такого же качества, как и раньше.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по трубопроводу "Дружба", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, а 4 мая — на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Во вторник, 7 мая, министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что Россия ожидает согласование на прокачку в Польшу нефти, удовлетворяющей всем качественным характеристикам, в ближайшее время.