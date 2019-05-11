БАКУ, 11 мая — ПРАЙМ. Азербайджан выполняет обязательства, взятые им как участником соглашения ОПЕК+, и обеспечил снижение своей нефтедобычи до 683 тысяч баррелей в сутки в апреле против 798 тысяч в марте, следует из сообщения Минэнерго Азербайджана.

Минэнерго страны 10 апреля сообщало, что среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в марте составил 798 тысяч баррелей против 806 тысяч баррелей в феврале текущего года.

"Суточная добыча нефти составила в апреле 683 тысячи баррелей. 605 тысяч баррелей — сырая нефть, 78 тысяч — конденсат", — сообщили в Минэнерго.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.