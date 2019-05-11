МИНСК, 11 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому Белорусская АЭС войдет в состав государственного производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго", сообщает пресс-служба главы государства.

"РУП "Белорусская атомная электростанция" войдет в состав ГПО "Белэнерго". Соответствующий указ №172 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 11 мая", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что это решение принято, чтобы повысить эффективность эксплуатации атомной электростанции и создать единый технологический комплекс энергетической системы республики.

Первая белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Для строительства БелАЭС выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским" нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на осень этого года, второго — на 2020 год.