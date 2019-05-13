МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Торговая "дочка" африканского СПГ-проекта Mozambique LNG подписала соглашение о поставке сжиженного природного газа (СПГ) японской компании JERA и тайваньской CPC Corporation, говорится в сообщении крупнейшего акционера проекта, компании Anadarko Petroleum.

"Mozambique LNG1 Company, совместное торговое предприятие участников консорциума Mozambique Area 1, подписала соглашение купли-продажи (SPA) с JERA и тайваньской CPC Corporation. Соглашение предусматривает поставку 1,6 миллиона тонн СПГ в год сроком на 17 лет", — сообщила Anadarko.

Anadarko добавляет, что с учетом нового соглашения компания обеспечила контракты на поставку с проекта в Мозамбике 11,1 миллиона тонн СПГ в год.

"Это соглашение с JERA и CPC обеспечит стабильные поставки экологически чистой энергии для удовлетворения растущих потребностей Японии и Тайваня", — сказал исполнительный вице-президент Anadarko по международным рынкам, разведке и добыче Митч Ингрэм (Mitch Ingram).

В начале февраля 2018 года правительство Мозамбика одобрило газовый проект Anadarko Petroleum стоимостью 15 миллиардов долларов. Компания планирует построить СПГ-завод на ресурсной базе месторождений в нефтегазовом бассейне Рувума (Rovuma) на северном побережье Мозамбика. Ожидается, что завод начнет работу в 2022 или 2023 году. Объем хранилища СПГ на комплексе составит 5,99 миллиона тонн в год. Крупнейшим акционером проекта (26,5%) является дочернее предприятие Anadarko Petroleum — Anadarko Mocambique Area 1, Lda.

Американская компания Anadarko является одной из крупнейших в мире независимых компаний по разведке и добыче нефти и природного газа. Компания основана в 1959 году.