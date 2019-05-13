МЕХИКО, 13 мая /ПРАЙМ/. Власти Мексики объявили об очередных налоговых льготах для государственной нефтегазовой компании Pemex, которые позволят ей в 2019 году сэкономить около 30 миллиардов песо (1,56 миллиарда долларов).

Как сообщил министр финансов страны Карлос Урсуа на пресс-конференции, речь идет об изменении налогового режима для ряда скважин компании, что позволит распространить льготные условия на скважины с добычей до 400 тысяч баррелей в сутки с 250 тысяч.

"Это снижение налогового бремени позволит высвободить ресурсы, которые могут быть использованы для инвестиций Pemex в разведку и добычу, а также улучшения финансового баланса", — говорится в сообщении компании.

Кроме того, в понедельник Pemex в присутствии президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора подписала с банками HSBC, JP Morgan и Mizuho соглашение о рефинансировании кредита на сумму до 2,5 миллиарда долларов и продлении двух кредитных линий общей суммой до 5,5 миллиарда долларов.

Согласно отчету Pemex, по состоянию на конец первого квартала 2019 года задолженность компании составляла 106,5 миллиарда долларов.

Между тем, на прошлой неделе было заявлено, что Pemex придется взять на себя строительство нового нефтеперерабатывающего завода в стране, так как власти признали несостоявшимся закрытый конкурс по проекту с участием международных профильных компаний. Правительство считает, что стоимость завода должна составить до 8 миллиардов долларов, однако многие эксперты уверяют, что итоговая сумма будет значительно выше.

Согласно официально представленному в феврале плану, в 2019 году общая сумма поддержки компании властями составит 103 миллиарда песо (более 5,3 миллиарда долларов). Объем инвестиций Pemex в 2019 году оценивается в 288,1 миллиарда песо (почти 15 миллиардов долларов), что почти на 36% больше показателя 2018 года.