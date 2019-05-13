МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Работа шахты "Ерунаковская-8" "Южкузбассугля" в Новокузнецке, где остановился вентилятор проветривания, остановлена, все горняки самостоятельно вышли на поверхность до прибытия спасателей, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.

"13 мая на шахте "Ерунаковская-8" (обособленное подразделение ОУК "Южкузбассуголь") в г. Новокузнецк остановился вентилятор главного проветривания. В 20.00 до прибытия спасателей военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ) на поверхность самостоятельно вышли все горняки (121 человек). Пострадавших нет. Работа шахты остановлена", — сообщили в пресс-службе министерства.

Как отмечает ведомство, спасатели проводят обследование забоев.

Шахта "Ерунаковская-8" введена в работу в 2013 году. На шахте "Ерунаковская-8" уголь добывается на глубине 470 метров. После переработки на обогатительных фабриках концентрат поставляется на металлургические и коксохимические предприятия России и на экспорт.