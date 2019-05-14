МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ, Александра Крыжановская. Несколько лет назад США совершили революцию в нефтедобыче, сумев за счет технологии гидроразрыва пласта выйти на значительные объемы добычи сланцевой нефти, которая является разновидностью трудноизвлекаемой или "трудной" нефти. В России технологии завтрашнего дня для "трудных" запасов отрабатываются на площадке технологического центра "Бажен", который работает с нефтью баженовской свиты. О возможности новых революций, перспективах развития отечественных технологий и о планах создать новую марку нефти в интервью агентству "Прайм" рассказал генеральный директор Технологического центра "Газпром нефти" "Бажен" Кирилл Стрижнев.

- Кирилл Владимирович, по вашей оценке, какими темпами необходимо развивать технологии добычи трудной нефти, чтобы России удалось совершить сланцевую революцию?

— Баженовская свита, как и другие источники "трудной" нефти, могут дать вторую жизнь нефтедобывающим регионам России, добыча традиционных запасов углеводородов в которых падает. И одна из ключевых целей освоения бажена – продлить жизнь действующих месторождений, загрузив уже существующую развитую инфраструктуру. Поэтому слово "революция" здесь меньше применимо. Это, скорее, "эволюция". Кроме того, разработка баженовской свиты – это еще и решение достаточно широкого спектра социальных вопросов для городов Западной Сибири и продление перспектив по разведке и добыче на следующие 30-50 лет за счет крупнейшего в мире источника нетрадиционных углеводородов.

В настоящий момент из баженовской свиты в России добывается около 600-800 тысяч тонн нефти в год. Мы видим потенциал увеличения этого показателя в целом по стране до 10 миллионов тонн уже в 2025 году. Доля "Газпром нефти" в этом объеме будет составлять около 2-2,5 миллионов тонн. А доведение планки добычи баженовской нефти до 50 миллионов тонн в год, что сегодня соответствует почти 10% от годовой добычи в России, может произойти уже к 2030 году.

- Удалось ли за время реализации проекта снизить себестоимость добычи баженовской нефти?

— Первая полученная "трудная" нефть из Баженовской свиты в России стоила примерно 95 долларов за баррель, сейчас нашей компании уже удалось снизить ее себестоимость на уровень 60 долларов за баррель. К 2021 году мы планируем создать промышленную технологию разведки и добычи и достигнуть показателя себестоимости добычи в 40 долларов за баррель. В эту цифру мы закладываем отношение накопленной добычи нефти к капитальным расходам, то есть, всем затратам по ее добыче. Можно сказать, что приемлемый уровень рентабельности будет соответствовать себестоимости добычи в размере порядка 30-40 долларов за баррель при рыночной стоимости нефти около 50 долларов.

- То есть добыча нефти рентабельна на Бажене при ее цене в 50 долларов за баррель?

— Да, мы ориентируемся на эти цифры. Разработать промышленную и рентабельную технологию добычи баженовской нефти и довести ее себестоимость до 30-40 долларов за баррель мы планируем к 2025 году.

- Какая по своему качеству баженовская нефть?

— Нефть на бажене высокого качества. Она легкая, малосернистая и низковязкая. Уверен, что эти характеристики позволяют ей претендовать на создание собственной коммерческой марки. Запасы бажена колоссальны. По разным оценкам, геологические ресурсы свиты составляют от 18 до 60 миллиардов тонн. По нашим оценкам, реальный потенциал – более 1 миллиарда тонн. Извлекаемые ресурсы лицензионных участков, находящихся сегодня в нашем портфеле, превышают 400 миллионов тонн баженовской нефти.

- Какие инвестиции закладывает "Газпром нефть" в проект в рамках стратегии развития "Бажена"?

— В ближайшие три года на программу освоения баженовской свиты мы планируем направить более 25 миллиардов рублей.

Одним из главных направлений инвестиций станет разработка и тестирование технологий добычи баженовской нефти, которая ведется на Пальяновской площади Красноленинского месторождения в ХМАО. Параллельно мы ведем подготовку к освоению других участков "Газпром нефти" с нетрадиционными запасами углеводородов – доманиковых и палеозойских отложений. После создания технологий рентабельной промышленной добычи баженовской нефти мы тиражируем их и на данные активы.

Правкомиссия РФ одобрила проект о недрах для технологий по трудноизвлекаемым запасам

- Правда ли, что вы работаете над получением федерального статуса проекта "Бажен"?

— Именно так. По указанию вице-премьера Дмитрия Козака и министра энергетики Александра Новака разработан паспорт федерального проекта "Освоение баженовской свиты в Западной Сибири". Повышение статуса и переход на новый уровень помогут участникам реализации технологических проектов получить адресные меры поддержки. Кроме того, курировать проект будет вице-премьер правительства, что позволит сделать межведомственное взаимодействие (а в проекте принимают участие сразу четыре министерства) более эффективным.

- Перенимал ли центр при разработке полигона опыт у иностранных коллег и по каким вопросам?

— Мы изучили международный опыт и передовые практики в области освоения нетрадиционных запасов углеводородов. Посмотрели норвежские полигоны, полигоны сланцевых песков Канады, а также сланцевые проекты Северной Америки. Результатом данной работы стала адаптация лучших зарубежных моделей к российским условиям и особенностям баженовской свиты.

Приобретенный нами опыт также стал одной из предпосылок запуска работы с Минприроды по внесению изменений в закон "О недрах". Предложенные нами поправки вводят понятие "технологического полигона". Его создание возможно как на участках нераспределенного фонда, так и в рамках уже существующих лицензий. Это новый для России тип недропользования, цель которого – не разведка и добыча ископаемых, а разработка и тестирование новых технологий.

Работу по принципу полигона мы уже выстраиваем на Пальяновской площади Красноленинского месторождения в ХМАО. Именно там планируется вместе с нашими партнерами отрабатывать гипотезы, тестировать технологии, проводить промышленные эксперименты.

На какой стадии находится законопроект о создании таких полигонов для отработки технологий по трудноизвлекаемым запасам нефти?

Законопроект будет вынесен на весеннюю думскую сессию. Мы рассчитываем, что его одобрят. И, соответственно, с 2020 года сможем переоформлять наши лицензии и переходить уже в формат технологического полигона.

- Сформировался ли пул партнеров проекта?

— Партнеров много. Я бы их классифицировал на три группы: вузы и научно-исследовательские компании, частные инициативные команды инноваторов, а также нефтесервисные организации и вертикально интегрированные нефтяные компании. На сегодняшний момент у нас подписано с партнерами более двадцати соглашений по уже реализуемым технологическим проектам. В стадии запуска – еще более тридцати.

- О каких технологиях идет речь?

— У нас только по направлению гидроразрыва пласта (ГРП) – базовой технологии разработки нетрадиционных запасов – реализуется несколько отдельных проектов. Прежде всего, мы нацелены на создание нового флота ГРП, современной химии, материалов и оборудования, а также программного обеспечения для расчета и обоснования оптимальных программ для повышения эффективности гидроразрыва пласта. Большое внимание уделяется созданию новых технологий и оборудования заканчивания скважин.

Важным изменением, которое мы хотим внедрить, является переход на новую модель рынка – раздельный сервис при выполнении технологической операции гидроразрыва пласта. Пилотный проект запустим уже в этом году. Дело в том, что технологический уровень развития «Газпром нефти» позволяет нам самостоятельно выполнять целый ряд операций.

Мы имеем свои программные продукты для ГРП, сами закупаем проппант (расклинивающий трещины агент), имеем квалифицированных инженеров и методологию. Однако сегодня на рынке услуга продается только "под ключ", и мы вынуждены покупать ее комплексно. Наша задача – разделить гидроразрыв на составные части и в каждом сегменте развивать конкуренцию между сервисными компаниями. Так было несколько лет назад и с рынком бурения. Результат такой технологической революции – снижение стоимости операции до 50%.

- Каким из этих технологических достижений нет аналогов за рубежом?

— "Газпром нефтью" создан уникальный в мировом масштабе программный продукт по моделированию гидроразрыва пласта. Буквально недавно он был представлен на одной из крупнейших энергетических конференций CERA Week в Хьюстоне. Наша разработка вызвала большой интерес со стороны всех зарубежных партнеров. Ее отличает алгоритм, который позволяет моделировать новый высокотехнологичный гидроразрыв с разветвленной системой трещин.

Параллельно ведется работа над комплексом оборудования и технологий по термохимической обработке скважин, не имеющим аналогов в мире. Особенностью данного решения является закачивание сверхкритической воды в пласт. Сверхкритическая вода – это следующее агрегатное состояние жидкости после перегретого пара, в таком состоянии у воды появляются уникальные свойства, это отличный растворитель и теплоноситель.

Технология с использованием сверхкритической воды направлена на то, чтобы воздействовать именно на твердую органику нефтематеринской породы и за счет высокой температуры и давления генерировать новые легкие подвижные углеводороды. Это новый ресурсный потенциал баженовской свиты, который позволит значительно увеличить нефтеотдачу. Таким образом, мы говорим о возобновляемом источнике энергии, который находится под землей.

- Какими правами наделен партнер в рамках использования совместной технологии?

— Мы практикуем открытый подход. Если мы создаем технологию с нашим партнером, то оба участника имеют одинаковые права на ее тиражирование. Чем больше новых решений будет выходить на открытый рынок, тем быстрее он сформируется, а широкое распространение технологии обеспечит снижение стоимости продукта, в том числе для нас.

- Вы закончили с хорошими производственными результатами 2018 год. Удалось ли сохранить темп в первом квартале 2019 года?

— По итогам первых месяцев мы продвинулись по нескольким направлениям. Одним из важных результатов стало завершение сейсморазведочных работ на Пальяновской площади, что позволит нашим партнерам получить наиболее актуальную информацию о геологической модели данного участка.

Кроме того, технологическим центром "Бажен" впервые без использования роторной управляемой системы была построена горизонтальная скважина рекордной для баженовской свиты длины 1,5 километра. Значимость этого события заключается в том, что данное оборудование производят только западные компании.

Также у нас есть серьезные организационные изменения: в инновационном центре "Сколково" создается подразделение технологического центра "Бажен". Оно откроет свои двери уже летом 2019 года.