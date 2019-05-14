МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Украинская компания "Нафтогаз" приняла решение снова повысить цены на газ для населения страны, сообщают "Украинские новости".

Такое решение было принято компанией, несмотря на ранее утвержденное правительством Украины намерении снизить расценки для жителей страны.

"Нафтогаз" разработал и разослал газораспределительным компаниям проект, который предполагает уже в июне текущего 2019 года повысить цену на газ для жителей на 4,6% (380 гривен). Цена после повышения составит 8627 гривен за тысячу кубовгаза.

Напомним, что 22 апреля кабмин Украины вместе с компанией "Нафтогаз" согласовали снижение предельных регулируемых цен на газ для нужд населения, а также для тепловой генерации на 3,54%. С 1 мая это стоит 8247 гривен за тысячу кубов.Еще ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поставил "Нафтогазу" ультиматум: цены для населения не повышать с 1 мая. В противном случае политик пригрозил уволить главу компании Андрея Коболева, а также всех представителей правления предприятия компании.