МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Цена акций "Газпрома" обновила максимум за семь лет, превысив психологически значимый уровень 200 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 17.34 мск бумаги газового концерна дорожали на 2,4%, до 200,21 рубля, ранее в четверг они поднимались до 200,4 рубля — максимума с марта 2012 года.

Акции "Газпрома" после краткосрочной утренней просадки продолжили в четверг расти, обновляя максимумы с марта 2012 года.

Акции газового холдинга выросли за два предыдущих дня на 20%. Рост интереса к ним произошел на новостях о том, что правление компании изменило свою рекомендацию совету директоров относительно дивидендов за 2018 год, предложив увеличить выплаты в 1,6 раза по сравнению с апрельской рекомендацией — до 16,61 рубля на одну акцию. Таким образом, теперь дивиденды могут вырасти более чем вдвое к 2017 году.