БЕРЛИН, 16 мая /ПРАЙМ/. России удалось увеличить поставки газа в Европу, вопреки политическому давлению как со стороны европейской бюрократии, так и со стороны США, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества (РГО) Павел Завальный.

"Год, прошедший со времени нашей последней конференции, принес рост доверия к газу вообще и российскому газу в частности на фоне усиления политического давления, которое оказывается на европейский и, особенно, немецкий бизнес и политиков, работающих с Россией, как со стороны европейской бюрократии, так и со стороны США", — сказал Завальный на ежегодной конференции "Перспективы энергетического сотрудничества Россия-ЕС. Газовый аспект".

По его словам, взаимная зависимость России и Германии делает страны только сильнее. "Очевидно, это не нравится нашим партнерам по глобальной конкуренции, как тем, кто соперничает с Германией за влияние в Европе, так и тем, кто считает себя единственной мировой сверхдержавой. И именно энергетика, газовый аспект сотрудничества как наиболее успешный выбраны в качестве объекта атаки. Он же используется для того, чтобы максимально "развести" между собой партнеров по ЕС, разобщить союз, снизив его политический и экономический вес в глобальной конкуренции", — отметил он.

Однако подобные условия, по всей видимости, работают "от противного", заявил депутат ГД. Доказательством этого является динамика поставок российского газа в Европу в 2018 году.

"В 2018 году "Газпром экспорт" поставил в европейские страны около 202 миллиардов кубометров трубопроводного газа. Примерно 81% поставок из России приходится на страны Западной Европы, Германия с объемом 58,5 миллиарда является крупнейшим потребителем, затем идут Турция, Италия, Великобритания и Франция… При этом именно в этом году и на европейском рынке СПГ Россия также начала играть заметную роль. В частности, сюда пришли 4,9 миллиона тонн газа проекта Ямал СПГ", — подчеркнул Завальный.

"Эти цифры – лучшая иллюстрация роста доверия к российскому газу, спроса на него сейчас и в перспективе, по мере сокращения собственной европейской добычи", — резюмировал он.