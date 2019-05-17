МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Русснефти" рекомендовал направить на дивиденды за 2018 год по привилегированным акциям 40 миллионов долларов, или 0,408 доллара на бумагу, как и годом ранее, следует из материалов компании.

Реестр на их получение рекомендовано закрыть 11 июля. По обыкновенным акциям дивиденды рекомендовано не выплачивать.

Старший вице-президент по экономике и финансам компании Ольга Прозоровская ранее уже сообщала, что "Русснефть" планирует выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2019 год на уровне 2018 года — 40 миллионов долларов.

Основная деятельность "Русснефти" — разведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа. Члены семьи Гуцериевых владеют 47% обыкновенных акций (60% уставного капитала), Glencore plc и ее дочерние общества — 33% обыкновенных акций (25% уставного капитала) компании, 20% акций находятся в свободном обращении.