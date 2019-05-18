МЕХИКО, 18 мая /ПРАЙМ/. Тринадцать крупных компаний получили право на проведение геологоразведки на 18 нефтегазовых участках на шельфе в ходе торгов в Аргентине, ожидаемые инвестиции составят 724 миллиона долларов, сообщило министерство финансов страны.

Победителями первого международного конкурса стали компании YPF, Equinor, Tecpetrol, Qatar Petroleum, ExxonMobil, Total, Pluspetrol, Wintershall, British Petroleum, Shell, Tullow, Mitsui и ENI.

Компании получили право на поиск нефти и газа на участках общей площадью 225 тысяч квадратных километров в бассейнах Austral, Malvinas Oeste и Argentina Norte на глубине до 4000 метров.

Ожидается, что соответствующие лицензии будут выданы победителям в июне-августе, компании получают право на работу на участках сроком на 11-13 лет, после чего могут обратиться с запросом о заключении договора на разработку участков на 35 лет.

Самую крупную сумму по итогам торгов за участок заплатят компании Pluspetrol, Wintershall и Tullow, предложившие почти 106 миллионов долларов за блок 114.

Всего на торги были выставлены 38 участков, власти Аргентины получили 23 предложения на общую сумму 995 миллиона долларов. Подобные торги будут в дальнейшем проводиться ежегодно, сообщило министерство.