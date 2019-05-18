ДЖИДДА, 18 мая /ПРАЙМ/. Рынок нефти в настоящий сбалансирован, ведёт себя достаточно адекватно, сообщил журналистам министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"Сегодня рынок ведёт себя достаточно адекватно. Решение, принятое в декабре, было совершенно правильным и на сегодняшний день отражают те необходимые меры, которые должны были быть предприняты для того, чтобы иметь данную стабильность, вернуть баланс на нефтяной рынок… Он сбалансирован сегодня", — сказал министр.