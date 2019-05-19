МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на половину, его запуск если и задержится по сравнению с запланированным сроком, то совсем-совсем незначительно, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Мы перешли экватор "Северного потока-2"…. Даже если возникнут какие-то ситуации, надо понимать, что они могут сдвинуть проект по срокам, но совсем-совсем незначительно", — сказал Миллер в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран оператору проекта — компании Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Nord Stream 2 AG в апреле подала датскому регулятору третью заявку на строительство "Северного потока-2" – теперь в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании к югу от острова Борнхольм. Датские власти запросили ее в марте. В заявке содержатся два варианта маршрута. Ранее поданные регулятору две заявки предусматривали строительство по основному маршруту в территориальных водах страны к югу от Борнхольма и по альтернативному в ИЭЗ Дании к северо-западу от острова.

Оператор проекта в материалах по третьей заявке для Дании отметил, что в случае выбора такого варианта и его согласования Данией ближе к концу года, завершение строительства газопровода может сдвинуться на вторую половину 2020 года. Официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил РИА Новости 17 мая, что "Северный поток-2" совершенно точно еще можно достроить вовремя, то есть до конца 2019 года, как озвучивалось ранее.