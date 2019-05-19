ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая — ПРАЙМ. Атаки на нефтяные активы Саудовской Аравии не сказались на добыче нефти королевства, сообщил министр энергетики страны Халид аль-Фалих на открытии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Как вы знаете, Саудовская Аравия… стала предметом атак. И хотя это не отразилось на нашей добыче, такие террористические акты недопустимы и должны быть осуждены", — сказал аль-Фалих на открытии заседания.

На этой неделе поддерживаемые Ираном мятежники из йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене предприняли атаку с помощью беспилотников на центральный нефтепровод королевства, в результате чего повреждения получили насосные станции, и подача нефти в трубопровод была временно остановлена. На прошлой неделе неизвестные подорвали два саудовских нефтяных танкера, которые находились в территориальных водах ОАЭ возле порта Фуджейра.