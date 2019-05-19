ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая /ПРАЙМ/. Сложившаяся в настоящее время ситуация на рынке нефти туманна, поскольку ее определяют различные противоречивые сигналы, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Если быть откровенным, картина на рынке нефти туманна, ее определяют различные сигналы, о которых я уже упомянул, начиная с роста мировой экономики", — сказал аль-Фалих на открытии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Джидде.

В частности, он отметил, что многие организации понизили прогноз по росту мировой экономики. "Этот рост пока все еще относительно здоровый, в лидерах США, проводящие у себя реформы, а экономика Китая также пока демонстрирует хорошие показатели в этом году", — отметил министр.

Однако, обострение "торговой войны" между США и Китаем может сказаться на прогнозах, подчеркнул он.

"Если смотреть на предложения на рынке нефти, то некоторые сигналы говорят о сокращении поставок. Но другие — указывают на здоровые темпы роста добычи нефти в США. И это тоже отражается на рынке", — продолжил аль-Фалих описывать текущую ситуацию.

"Подобно этому, есть много неясностей и со спросом. Некоторые организации понижают свои прогнозы по росту спроса, однако другие данные показывают, что спрос только в странах, не входящих в ОЭСР, таких как Китай, Россия и Индия, вырастет на 1 миллион баррелей в сутки по сравнению с показателем прошлого года", — сообщил он.

Все это, по словам аль-Фалиха, сказывается на уровне коммерческих запасов в мире — ключевом показателе эффективности сделки ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.