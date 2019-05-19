ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая /ПРАЙМ/. Россия не пересматривала прогноз по добыче нефти на 2019 год из-за ситуации с трубопроводом "Дружба", заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Нет, не пересматриваем. У нас особо проблем нет с добычей, и я думаю, что даже по месяцу будут объемы выровнены с точки зрения добычи по маю", — ответил Новак на вопрос, пересматривала ли РФ прогноз по добыче нефти на 2019 году в связи с ситуацией вокруг нефтепровода "Дружба".

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу.