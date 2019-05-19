МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Мировые запасы нефти будут постепенно сокращаться в третьем-четвертом кварталах этого года, что в итоге сбалансирует рынок, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы верим, что наши запасы будут сокращаться постепенно в третьем и четвертом кварталах, это позволит утвердить баланс рынка. Мы постоянно на связи со всеми нашими покупателями по всему миру, чтобы знать, что каждый, кому нужна нефть, получит ее, и что мы удовлетворяем спрос на рынке", — сообщил аль-Фалих.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.