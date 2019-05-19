ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая /ПРАЙМ/. Добыча нефти в Саудовской Аравии в июне будет примерно на уровне 9,8 миллиона баррелей в сутки, заявил журналистам министр энергетики королевства Халид аль-Фалих.

"Мы уже продали свою нефть с поставкой на июнь, и наш уровень добычи будет примерно таким же, как в мае, — около 9,8 миллиона баррелей в сутки", — сказал аль-Фалих в ходе пресс-конференции по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

По условиям сделки, целевой уровень добычи в Саудовской Аравии должен быть 10,311 миллиона баррелей в сутки против 10,633 миллиона в октябре 2018 года. Добыча нефти королевством составляла в марте и апреле примерно 9,8 миллиона баррелей в день.