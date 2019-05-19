МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Россия надеется на на подписание в июне хартии ОПЕК+, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Мы сегодня также обсуждали документ под названием хартия, который, надеемся, в июне-месяце будет подписан. Это долгосрочный документ, который носит необязывающий характер, в большей степени это документ, который создает возможность для того, чтобы проводить консультации в течение года между странами ОПЕК и не ОПЕК",- сообщил Новак.

"Поскольку документ необязывающий, в случае необходимости, допустим, ситуация на рынке будет складываться так, что нужно принимать какие-то совместные действия более конкретного характера, тогда этот документ будет позволять также подписывать необходимые соглашения", — добавил он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.