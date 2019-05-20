МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Компания "Сибнефтегазпереработка" готова выкупить Антипинский НПЗ вместе с долгом перед Сбербанком, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо гендиректора компании Ильи Гилева президенту Сбербанка Герману Грефу.

Антипинский НПЗ входит в группу компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова. "Сибнефтегазпереработка" на 50% принадлежит Алексею Щуровскому, члену совета директоров Антипинского НПЗ. Компания была зарегистрирована в начале 2018 года с уставным капиталом 100 тысяч рублей. Щуровский был бенефициаром Антипинского НПЗ, отмечает издание. Остальные два совладельца "Сибнефтегазпереработки" – гендиректор Гилев и Виталий Никофоров, 30% и 20% соответственно.

Гилев заявляет, что "Сибнефтегазпереработка" готова купить Антипинский НПЗ вместе с нефтегазовыми месторождениями, и это позволит избежать банкротства предприятия. "Сибнефтегазпереработка" намерена в течение трех лет погасить кредиты, а процесс выкупа будет проходить под контролем Сбербанка. При этом банку удастся избежать потерь, которые претендент на актив оценивает в 150 миллиардов рублей, так как "при банкротстве предприятия продаются с существенным дисконтом", пишет Гилев.

Сбербанк готов рассматривать любые предложения об урегулировании задолженности Антипинского НПЗ при условии, что обращение подкреплено должными финансовыми ресурсами, говорит представитель банка. Представитель завода не сказал, получал ли "Новый поток" предложение "Сибнефтегазпереработки" о продаже.

Источник, знакомый с кредиторами "Нового потока", отметил, что компания уже практически не является стороной переговоров, поскольку все имущество Антипинского НПЗ заложено в банках по кредитам более чем на 1,75 миллиарда долларов. Кроме Сбербанка, кредитором завода является ВТБ. Его представитель на вопросы газеты не ответил.

Заместитель гендиректора "Сибнефтегазпереработки" Александр Браун считает, что Антипинский НПЗ, способный перерабатывать до 9 миллионов тонн нефти в год, вместе с общим долгом в 121,2 миллиарда рублей (на конец 2017 года) может стоить 150–200 миллионов долларов. "Предприятие хорошее, но его делает убыточным большая долговая нагрузка", — говорит Браун.