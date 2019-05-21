ВЛАДИВОСТОК, 21 мая /ПРАЙМ/. "Приморские электрические сети" восстановили электроснабжение во всех районах Приморья, нарушенное в понедельник мощным циклоном, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК).

Циклон, который принес ливни и штормовой ветер, в понедельник нарушил электроснабжение в 25 населенных пунктах Приморского края. Под отключения попали Надеждинский, Партизанский, Шкотовский, Лазовский районы, Фокино, Уссурийский городской округ. Минэнерго сообщало, что без света остались около 23 тысяч потребителей в Приморье. К вечеру понедельника ремонтные бригады восстановили электроснабжение значительной части местных жителей.

"Работы на энергообъектах ДРСК были завершены сегодня ночью… Энергетики в круглосуточном режиме восстанавливали электроснабжение потребителей. Сложные и массовые отключения были зафиксированы на южных территориях Приморья – Партизанске, Шкотовском районе. Всего за минувшие сутки энергетиками было зафиксировано 114 нарушений в работе энергообъектов", — говорится в сообщении.

Утром 21 мая электроснабжение обеспечивается в штатном режиме. На предприятии продолжает действовать режим повышенной готовности. Сегодня энергетики проведут повторные осмотры отключенных накануне линий и подстанций.