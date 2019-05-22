БРЮССЕЛЬ, 22 мая — ПРАЙМ. Визит вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича в Россию 13 июня подтверждён, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.

"Визит в Россию 13 июня подтверждён", — сказал представитель пресс-службы ЕК.

Ранее источник в ЕС говорил агентству, что Шефчович планирует встретиться с министром энергетики РФ Александром Новаком в Москве в середине июня.