МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Вашингтон заверил Ирак в продлении исключения из санкций на поставки энергоносителей из Ирана, сообщил РИА Новости источник, приближенный к премьер-министру Ирака Аделю Абд аль-Махди.

Двадцатого марта США заявили, что продлили действие исключения из антииранских санкций на поставки энергоносителей Ираку на 90 дней.

"На данный момент нет никакой официальной (информации – ред.), однако есть заверения (США – ред.) в исключении Ирака (из санкций – ред.)", — заявил источник.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. В конце апреля администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлять эти исключения. Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.