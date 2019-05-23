МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются, марка WTI при этом опустилась в стоимости ниже 60 долларов за баррель впервые с 29 марта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.29 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,48% — до 69,25 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 2,49%, до 59,91 доллара.

Котировки нефти оказались под давлением после статистики по запасам сырья в США. Минэнерго страны сообщило в среду, что за неделю по 17 мая коммерческие запасы нефти увеличились на 4,7 миллиона баррелей, или на 1% — до 476,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,6 миллиона баррелей. Как добавляло агентство Рейтер, этот уровень запасов стал максимальным с июля 2017 года.

Дополнительным фактором давления на цены стало приближение открытия американских фондовых бирж. В преддверии открытия торгов динамика и на других рынках, как правило, усиливается.