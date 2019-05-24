МОСКВА, 24 мая /ПРАЙМ/. Хамовнический суд Москвы огласит в пятницу заочный приговор адвокату Павлу Ивлеву, обвиняемому в хищении нефти у компании ЮКОС, сообщили РИА Новости в суде.

Ивлев с ноября 2004 года проживает в США и получил там гражданство. Судебное разбирательство проходит в заочном режиме. Ивлев ранее заявил РИА Новости, что готов дать показания, но приезжать для этого в Москву не намерен.

Хотя Ивлев готов был дать показания по видеосвязи, суд отклонил ходатайство о его допросе. В ходе прений сторон, отметил адвокат, прокурор попросил приговорить Ивлева к десяти годам лишения свободы, а также признать право на удовлетворение гражданских исков.

Адвокат Константин Ривкин ранее пояснил РИА Новости, что уголовное дело "отпочковалось от большого дела ЮКОС". Из основного дела, в частности, были выделены дела в отношении Михаила Ходорковского, бывшего главы "Менатеп" Платона Лебедева, экс-юриста нефтяной компании Светланы Бахминой и ряда других людей.

По данным следствия, Ивлев в составе организованной группы под руководством Ходорковского присвоил более 195 миллионов тонн нефти добывающих предприятий "Юганскнефтегаз", "Самаранефтегаз" и "Томскнефть ВНК" на общую сумму около 925 миллиардов рублей. Кроме того, как считает обвинение, в 2001–2003 годах Ивлев в составе организованной группы под руководством Ходорковского отмыл около 133 миллиардов рублей, полученных от реализации похищенной нефти, под видом получения дивидендов.