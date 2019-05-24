МЕХИКО, 24 мая /ПРАЙМ/. Власти Мексики могут в 2020-2021 годах предоставить государственной нефтегазовой компании Pemex налоговые льготы на 138,7 миллиарда песо (7,3 миллиарда долларов), сообщило агентство Блумберг со ссылкой на полученный от главы корпорации документ.

Правительство предложит внести изменения в закон о доходах от углеводородов, позволяющие Pemex сократить долю налоговых выплат на 47,1 миллиарда песо (2,49 миллиарда долларов) в 2020 году и 91,6 миллиарда песо (4,81 миллиарда долларов) в 2021 году.

"Налоговое бремя на Pemex высоко, поэтому правительство Мексики решило изменить налоговый режим на него в сторону облегчения. Изменение будет производиться постепенно в ближайшие несколько лет таким образом, чтобы правительство могло избежать фискального дисбаланса", — говорится в документе.

Согласно отчету Pemex, по состоянию на конец первого квартала 2019 года задолженность компании составляла 106,5 миллиарда долларов.

По представленному в феврале этого года плану, в 2019 году общая сумма поддержки компании властями составит 103 миллиарда песо (более 5,3 миллиарда долларов). В мае компании были предоставлены налоговые льготы, которые позволят в 2019 году сэкономить около 30 миллиардов песо (1,56 миллиарда долларов).