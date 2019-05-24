МИНСК, 24 мая — ПРАЙМ. Российская Федерация в течение недели отработает поставку нефти на белорусский НПЗ "Нафтан" железнодорожным транспортом из-за нахождения некачественной нефти в магистральном трубопроводе "Дружба", заявил в пятницу вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.

Ранее в пятницу Ляшенко и его российский коллега Дмитрий Козак поручили совместно созданной рабочей группе до 29 мая выработать решения по дополнительным поставкам в июне на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" до 200 тысяч тонн нефти. При этом ранее Минск заявлял, хочет от Москвы увеличения поставок нефти на "Нафтан" в максимально короткие сроки.

"Так как мощности трубопроводного транспорта не хватает, российская сторона в течение недели отработает альтернативную железнодорожную поставку, чтобы обеспечить в максимально быстрые сроки стопроцентную загрузку мощностей "Нафтана", — цитирует Ляшенко госагентство Белта.

Вице-премьер обратил внимание, что второй белорусский НПЗ, расположенный в Мозыре, уже работает в режиме полной загрузки, поэтому для него не понадобятся железнодорожные поставки. По словам Ляшенко, технические возможности для приема поставок нефти по железной дороге у белорусской стороны есть. Он также сообщил, что в течение десяти дней белорусско-российская рабочая группа подготовит предложения по порядку рассмотрения компенсации, которая будет предусмотрена Белоруссии из-за ситуации с поставками загрязненной хлоридами нефти.

Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти 11 мая, словацкая Transpetrol — вечером 22 мая.