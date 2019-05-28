МИНСК, 28 мая /ПРАЙМ/. Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" на своей территории, в том числе реверсом в направлении российской станции "Унеча", говорится в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Белоруссия 24 мая начала транспортировку по трубопроводу "Дружба" в направлении российской диспетчерской станции "Унеча" накопленной загрязненной хлоридами российской нефти, вытеснено уже более 80 тысяч тонн, сообщил в понедельник белорусский регулятор отрасли концерн "Белнефтехим".

"Установить тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам открытых акционерных обществ "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба", расположенным на территории республики Беларусь… Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 23 мая 2019 года и действует до 1 октября 2019 года", — говорится в постановлении.

Согласно документу, тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубам "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" в Белоруссии, по маршруту линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" – Унеча (Высокое) составляют 70,44 российского рубля за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость), нефтеперекачивающая станция "Кобрин" (граница Белоруссии и Польши) – Унеча (Высокое) — 330,53 российского рубля.