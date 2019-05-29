МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду примет участие в церемонии открытия исследовательского центра по переработке полимеров "Сибур Полилаб" в "Сколково", сообщает пресс-служба кабмина.

"Двадцать девятого мая Дмитрий Медведев примет участие в церемонии открытия исследовательского центра по переработке полимеров "Сибур Полилаб", где осмотрит машинный зал, оборудование для переработки полимеров и линию по изготовлению полимерной пленки. Мероприятие пройдет в инновационном центре "Сколково", — говорится в сообщении.

В церемонии примут участие зампредседателя правительства Максим Акимов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

"Сибур Полилаб" — первый в России исследовательский центр по переработке полимеров в готовые изделия. Как отмечается, новый центр создан для расширения эффективного использования полимеров как при производстве уже существующих на рынке продуктов, так и при создании инновационных решений для технологического развития в медицине, легкой промышленности, автомобилестроении и строительстве.

"Сибур" — ведущая нефтехимическая компания России. Перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 80 странах по всему миру.