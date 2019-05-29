ВЛАДИВОСТОК, 29 мая /ПРАЙМ/. Энергетики восстановили нарушенное в понедельник и вторник в ходе циклона электроснабжение в районах Приморья, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания.

Циклон с ливнями и штормовым ветром накрыл Приморье вечером 27 мая, пик отключений в электросетях произошел в ночь с 27 на 28 мая. По данным Минэнерго РФ, без света тогда остались 4,9 тысячи человек. Днем 28 мая также фиксировали аварии на сетях в Артемовском, Шкотовском, Уссурийском, Чугуевском, Находкинском, Пожарском районах Приморского края.

"Работа энергообъектов Приморских электрических сетей (филиал АО ДРСК) восстановлена после прохождения циклона. Линии электропередачи и подстанции 6-110 кВ работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Энергетики отмечают, что за два дня непогоды в сетях приморского филиала ДРСК произошло 152 отключения.

Из-за нестабильной погоды в Приморских электрических сетях сохраняется режим повышенной готовности.