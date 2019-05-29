МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Кондиционная нефть дошла по трубопроводу "Дружба" до приемно-сдаточного пункта "Фенешлитке" в Венгрии в 16.45 мск, раньше ожидавшегося времени, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Сегодня, в 16.45 (мск), несколько раньше предполагаемого времени, кондиционная нефть дошла до приемно-сдаточного пункта "Фенешлитке", Венгрия", — сообщил Демин.

Пункт сдачи нефти "Фенешлитке" расположен на территории Венгрии около одноименного поселка в 20 километрах от государственной границы с Украиной.

Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу.

Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу, словацкая Transpetrol возобновила прокачку — 22 мая, Венгрия — 29 мая.