МЕХИКО, 30 мая /ПРАЙМ/. Генеральная прокуратура Мексики попросила Интерпол выдать ордер на поиск и задержание бывшего главы нефтяной компании Pemex Эмилио Лосойи.

Как сообщает портал Universal, в случае выдачи Интерполом соответствующего "красного циркуляра" Лосойю будут разыскивать в 190 странах мира. В Мексике его подозревают в причастности к преступлениям, связанным с отмыванием денег.

Ранее власти Мексики заблокировали счета экс-главы Pemex, его сестры и главы компании AHMSA, которого считают связанным с ними. Руководитель финансовой разведки при минфине Мексики Сантьяго Ньето сообщил, что Лосойя, предположительно, был вовлечен в коррупционную деятельность, когда возглавлял нефтегазовую компанию при прошлом президенте Энрике Пенья Ньето. Речь идет о покупке Pemex у AHMSA в 2014 году завода удобрений примерно за 500 миллионов долларов, тогда как по оценке нынешних властей его стоимость не превышала 50 миллионов.