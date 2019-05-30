МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил главе государства Владимиру Путину поддержать идею властей Забайкалья о выходе из оптового энергорынка и переводе потребителей региона на более низкие регулируемые тарифы ФАС, пишет в четверг газета "Коммерсант".

По данным издания, с просьбой перевести региональных потребителей с рыночных оптовых энергоцен на тариф в аппарат президента в конце апреля обратился исполняющий обязанности губернатора Забайкалья Александр Осипов. "22 мая Владимир Путин подписал письмо господина Белоусова, затем поручение представить согласованные позиции и проект доклада президенту до 3 июня было дано Минэнерго, Минтрансу, Минвостокразвития, Минэкономики и ФАС", — пишет газета.

В случае принятия положительного решения Забайкалье может стать уже десятым регионом, который после реформы энергорынка добился возвращения тарифов. Особый тарифный режим уже действует в национальных республиках Северного Кавказа, а также в Бурятии, Туве и Карелии, напоминает издание. Власти Забайкалья добиваются выхода их энергорынка в ускоренном порядке, в преддверии принятия законопроекта Минэнерго о запрете на расширение перечня регионов с особым тарифным регулированием (второе чтение назначено на июнь), отмечает газета.

Причиной ухода с оптового энергорынка стала необходимость снижения тарифов в Забайкальском крае, пишет газета со ссылкой на письмо Белоусова. Эта мера снизит конечные цены на электроэнергию для потребителей Забайкалья примерно на 25%, или на 4,6 миллиарда рублей в год. Основную выгоду от снижения тарифа — до 2,6 миллиарда рублей в год — получит РЖД, поскольку монополия потребляет в регионе до половины полезного отпуска электроэнергии. Но компания должна перераспределить экономию в сторону региона через дивиденды или содействие в социально-экономических проектах, пишет газета со ссылкой на письмо.

Компенсировать разницу по правилам энергорынка будут генкомпании и потребители всей второй ценовой зоны — Сибири, но тем самым вырастут объемы межтерриториального перекрестного субсидирования. Большая часть оплаты придется на производителей электроэнергии, в частности на сибирские ГЭС "Русгидро" и "Евросибэнерго" (входят в En+), пишет газета. В "Русгидро" изданию сообщили, что проводят оценку возможных последствий данной инициативы.

Говорить о включении Забайкалья в тарифные "заповедники" как об уже принятом решении преждевременно, полагают в ассоциации "Сообщество потребителей энергии". В РЖД и En+ от комментариев отказались, в правительстве Забайкалья, Минэнерго и ФАС не ответили на запрос издания.