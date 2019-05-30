МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают падать в четверг вечером после выхода статистики из США, которая указала на более слабое снижение запасов по сравнению с прогнозами и рост добычи, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.56 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 2,64%, до 66,08 доллара за баррель (при этом минутами ранее показатель снизился до 65,97 доллара), цена июльских фьючерсов на WTI — на 2,02%, до 57,62 доллара за баррель.

Ранее в четверг министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране сократились на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 476,5 миллиона баррелей, при этом инвесторы ожидали снижения показателя на 0,9 миллиона. Также ведомство сообщило о росте добычи за период — на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,3 миллиона баррелей.