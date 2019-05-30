МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) компании ОГК-2 до "BBB-" с "BB+", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

Краткосрочный рейтинг компании был повышен до "F3" с "B".

"Повышение рейтингов связано с улучшением профиля собственной кредитоспособности ОГК-2 до "BB+" с "BB", что отражает сильные кредитные показатели и ожидание Fitch того, что компания сохранит устойчивый финансовый профиль в 2019-2023 годах со средним значением скорректированного чистого левериджа по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) ниже 2х", — объясняется в релизе агентства.

Рейтинг ОГК-2, по мнению агентства, поддерживается сильным рыночным положением и устойчивым финансовым профилем, который укрепляется за счет большей части денежного потока, который генерируется договорами о предоставлении мощности.

Повышение рейтинга агентство считает маловероятным, и позитивное рейтинговое действие может быть связано лишь с повышением рейтинга "Газпрома" или России. В свою очередь, ослабление связи с головной компанией или понижение рейтинга РФ может привести к снижению рейтинга ОГК-2. Отрицательно может сказаться на рейтинге компании и скорректированный чистый леверидж по FFO выше 2.5х на постоянной основе, заключает Fitch.

ОГК-2 — компания тепловой генерации в составе 11 действующих электростанций суммарной установленной мощностью 18,6 ГВт. В состав компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС. Контролирующим акционером компании является ООО "Газпром энергохолдинг" (100%-ное дочернее общество "Газпрома").