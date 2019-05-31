"Росатом" в 2018 году вновь сохранил 10-летний портфель зарубежных заказов в $133 млрд
МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/. Портфель зарубежных заказов "Росатома" на десятилетний период по итогам 2018 года составил 133,2 миллиарда долларов, следует из годового отчета входящего в госкорпорацию АО "Атомэнергопром" (консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли).
По итогам 2017 года этот показатель составлял 133,5 миллиардов долларов, 2016 года — 133,4 миллиардов долларов.
Десятилетний портфель заказов включает проекты, которые должны быть выполнены за срок в 10 лет.
В состав портфеля зарубежных заказов "Росатома" входят не только контракты на сооружение атомных энергоблоков, но и контракты по другим направлениям мирного атома. Сейчас в этой "копилке" на том или ином этапе реализации находятся проекты 36 энергоблоков АЭС в разных странах мира.
https://1prime.ru/energy/20190531/830026510.html