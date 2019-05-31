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МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть продолжают сильное падение на фоне макростатистики из США и опасений за нефтяной спрос из-за глобальных торговых рисков, нефть марки Brent при этом дешевела на 5%, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 21.02 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 4,84%, до 62,17 доллара за баррель, минутами ранее падение достигало 5%, при этом показатель ранее в ходе торгов опустился ниже 63 долларов впервые с 13 февраля. Цена июльских фьючерсов на WTI снижается на 4,63%, до 53,97 доллара за баррель.

На рынке сохраняются опасения по поводу влияния внешнеторговых рисков на нефтяной спрос, при этом поступающие данные из США об уровне добычи и запасов нефти продолжают провоцировать дополнительное падение стоимости этого вида сырья.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. Инвесторы восприняли такие новости как негативный фактор для перспектив роста мировой экономики на фоне сохраняющихся опасений вокруг торговли между США и Китаем, что может сказаться и на нефтяном спросе.

Кроме того, в четверг министерство энергетики США сообщило, что добыча нефти за неделю выросла, а коммерческие запасы нефти в стране сократились на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 476,5 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение показателя на 0,9 миллиона.

Удешевление нефти ускорилось после выхода данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). По сообщению организации, число действующих нефтяных буровых установок в США по итогам недели, завершившейся 31 мая, выросло на три — до 800.