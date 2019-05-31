МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/. Обе основные нефтяные марки в пятницу вечером падают более чем на 5% на фоне статистики её запасов и добычи в США и опасений замедления мирового экономического роста из-за внешнеторговых рисков, инициируемых США, а Brent опустилась уже ниже 62 долларов — впервые с 12 февраля, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 21.31 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 5,13%, до 61,98 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на WTI снижалась на 5,5%, до 53,48 доллара за баррель.

На рынке сохраняются опасения по поводу влияния внешнеторговых рисков на нефтяной спрос, при этом поступающие данные из США об уровне добычи и запасов нефти продолжают провоцировать дополнительное падение стоимости этого вида сырья.

Так, накануне минэнерго США сообщило о более слабом снижении запасов нефти в стране за прошлую неделю, чем ожидалось, вместе с этим ведомство отчиталось о росте добычи за период. А позднее американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США по итогам недели, завершившейся 31 мая, выросло на три — до 800 агрегатов.

Тем временем президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. Инвесторы восприняли такие новости как негативный фактор для перспектив роста мировой экономики вдобавок к сохраняющимся опасениям вокруг торговли между США и Китаем, что может сказаться и на нефтяном спросе.