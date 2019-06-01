МЕХИКО, 1 июн /ПРАЙМ/. Генпрокуратура Сальвадора провела обыски в компании Alba Petroleos, связанной с венесуэльской PDVSA, в рамках расследования об отмывании денег, сообщила прокуратура.

Спецподразделения прокуратуры обыскали 26 компаний, относящихся к Alba Petroleos, конфисковали бухгалтерские и финансовые документы, которые могут помочь следствию, отмечается в сообщении.

Обыски были проведены одновременно в офисах в четырех городах.

Alba Petroleos – совместная компания сальвадорской ENEPASA (40%) и PDV Caribe, относящейся к PDVSA (60%).