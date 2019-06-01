Генпрокуратура Сальвадора обыскала связанную с PDVSA компанию по делу об отмывании денег
МЕХИКО, 1 июн /ПРАЙМ/. Генпрокуратура Сальвадора провела обыски в компании Alba Petroleos, связанной с венесуэльской PDVSA, в рамках расследования об отмывании денег, сообщила прокуратура.
Спецподразделения прокуратуры обыскали 26 компаний, относящихся к Alba Petroleos, конфисковали бухгалтерские и финансовые документы, которые могут помочь следствию, отмечается в сообщении.
Обыски были проведены одновременно в офисах в четырех городах.
Alba Petroleos – совместная компания сальвадорской ENEPASA (40%) и PDV Caribe, относящейся к PDVSA (60%).
https://1prime.ru/energy/20190601/830030486.html