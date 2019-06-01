МИНСК, 1 июн — ПРАЙМ. Первый вице-премьер Белоруссии Александр Турчин обсудил в Казахстане подготовку к подписанию двустороннего межправительственного соглашения в области поставок нефти и нефтепродуктов, сообщила в субботу пресс-служба совета министров республики.

Как говорится в сообщении, рабочий визит в столицу Казахстана Нур-Султан белорусской делегации во главе с Турчиным состоялся 1 июня. Визит организован в целях подготовки запланированного на вторую половину 2019 года официального визита в Казахстан президента Белоруссии Александра Лукашенко и обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Состоялись встречи Турчина с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, первым заместителем премьер-министра — министром финансов Алиханом Смаиловым, заместителем премьер-министра Женисом Касымбеком, а также другими членами правительства Казахстана и представителями деловых кругов этой страны.

По информации пресс-службы, стороны детально обсудили перспективы дальнейшего развития белорусско-казахстанских отношений, ход подготовки предстоящих мероприятий двусторонней повестки дня. Особый акцент сделан на необходимости развития действующих и поиске новых совместных кооперационных проектов.

"Отмечена необходимость завершения подготовки к подписанию двусторонних документов, включая соглашение между правительствами двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок в Беларусь нефти и нефтепродуктов, а также значимых коммерческих контрактов между субъектами хозяйствования", — отмечается в сообщении.

Президент Белоруссии 23 мая заявил, что Минск ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и предлагает их активизировать. Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев отмечал, что Казахстан готов поставлять нефть в республику, но завизировать договоренности между Минском и Нур-Султаном должна Россия, поскольку транспортировка сырья будет идти по находящемуся на ее территории нефтепроводу.

Белоруссия обсуждает с Казахстаном перспективы поставок не только нефти, но и нефтепродуктов для дальнейшей дополнительной переработки на белорусских НПЗ, сообщал ранее белорусский посол в Нур-Султане Анатолий Ничкасов.