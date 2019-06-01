КИЕВ, 1 июн — ПРАЙМ. Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Данилюк сообщил, что во время заседания СНБО в присутствии президента Владимира Зеленского были обнаружены несколько системных проблем в сфере энергетики, которые могут создать угрозу национальной безопасности.

В пятницу состоялось заседание СНБО для обсуждения проблем в угольной отрасли.

"Вчера состоялось продуктивное совещание президента с членами СНБО и с руководителями энергетической отрасли. Обнаружили несколько системных проблем в сфере энергетики, которые могут создать угрозу национальной безопасности", — написал Данилюк в Facebook.

Он также сообщил, что во время обсуждения удалось решить несколько вопросов, в частности в сжатые сроки будет выплачена задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт.

"Правительство вводит эффективный механизм оздоровления ситуации в этой области, прежде всего — усиление безопасности шахтеров. Также по инициативе президента Украины будет решен вопрос приобретения жилья для семьи горняка, погибшего на шахте "Лесная". У него осталось трое детей", — сообщил Данилюк.

По его словам, было решено также, что в случае необходимости СНБО подключиться к решению критической ситуации с функционированием предприятия "Вода Донбасса".

Далее были проанализированы возможные последствия введения второго этапа полномасштабного рынка электроэнергии, которое должно состояться 1 июля, а также целесообразность его отсрочки, написал Данилюк.

Верховная рада еще в апреле 2017 года приняла закон "О рынке электроэнергии", которым имплементировала нормы Третьего энергопакета ЕС. Закон, в частности, предусматривает разделение функций поставки и распределения электроэнергии, а также запуск новой модели оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года. Всемирный банк рекомендовал Украине отложить запуск новой модели оптового рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября. Представительство ЕС в Киеве и Европейский банк реконструкции и развития также рекомендовали отложить запуск открытого оптового рынка электроэнергии на Украине. В СБУ считают, что внедрение с 1 июля реформы энергорынка угрожает госбезопасности.