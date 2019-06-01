МИНСК, 1 июн /ПРАЙМ/. Розничные цены на топливо на АЗС в Белоруссии вырастут со 2 июня еще на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте регулятора отрасли — концерна "Белнефтехим".

Ранее розничные цены на топливо на внутреннем рынке республики повышались, как правило, также на 1 копейку. Изменение цен на нефтепродукты обосновывалось необходимостью компенсировать затраты НПЗ на приобретение сырья. В предыдущий раз цены на топливо менялись на АЗС в Белоруссии 26 мая, тогда они в очередной раз увеличились на 1 копейку. Нынешнее подорожание — 15-е по счету с начала года.

"С учетом проведенного мониторинга основных ценообразующих факторов и в соответствии с принятой концерном ценовой политикой розничные цены на АЗС со 2 июня 2019 года увеличиваются на 1 копейку ", — говорится в сообщении.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,58 белорусского рубля (49,26 российского рубля, или 0,75 доллара), АИ-95-К5-Евро – 1,69 белорусского рубля (52,69 российского рубля, или 0,8 доллара), АИ-98-К5-Евро – 1,9 белорусского рубля (59,24 российского рубля, или 0,9 доллара), ДТ – 1,69 белорусского рубля (52,69 российского рубля, или 0,8 доллара).

"Цена российской нефти, поставляемой в мае на белорусские НПЗ, выросла на 17% к январю текущего года при росте розничных цен на моторное топливо в среднем на 9,1%", — пояснили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что в мае отмечалась высокая волатильность нефтяного рынка: значения котировок барреля нефти марки Brent изменялись от 75 до 62 долларов. "При снижении цены в последние дни мая средняя котировка нефти марки Brent за месяц составила, по предварительным оценкам, около 71 доллара США за баррель", — говорится в сообщении.

Концерн намерен продолжать мониторинг ситуации на рынках нефти и нефтепродуктов в июне и с учетом ее развития принимать решения по ценам на внутреннем рынке. "При сохранении в июне значений котировок, сложившихся в последние дни мая, цена на нефтепродукты будет снижена в рамках выбранной ценовой политики", — констатировали в компании.