КИЕВ, 2 июн – ПРАЙМ. Четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции подключен к сети после завершения планового ремонта, сообщила в воскресенье пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом".

"Первого июня 2019 года в 23:43 (совпадает с мск) энергоблок №4 Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения планового среднего ремонта, который был начат 7 марта 2019 года", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в работе находится пять энергоблоков АЭС с суммарной нагрузкой 3 975 МВт.

Замечаний к работе основного оборудования нет, радиационный фон в районе расположения АЭС не превышает установленных допустимых значений.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект на Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.