С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. "Роснефть" начала строительство топливозаправочного комплекса (ТЗК) в аэропорту "Пулково", проект с инвестициями около 3 миллиардов рублей по плану будет реализован в 2020-2021 годах, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Инвестиции в этот проект составят порядка 3 миллиардов рублей", — отметил глава "Роснефти" Игорь Сечин на церемонии закладки первого камня в фундамент ТЗК.

Проект ТЗК реализуется дочерними компаниями "Роснефти" и ВТБ на базе СП — ООО "ТЗК Пулково" (доля структуры "Роснефти" — 51%, ВТБ — 49%) — и будет решён в два этапа, говорится в материалах "Роснефти". Первый — в 2020 году — предполагает строительство приемно-расходного склада горюче-смазочных материалов (ГСМ) на территории аэропорта с подключением к централизованной заправочной системе (резервуарный парк общей емкостью 8 тысяч кубометров, гидрантная система на девять мест стоянок воздушных судов вдоль главного терминала аэропорта и др.).

Второй этап планируется реализовать в 2021 году. Он подразумевает строительство приемного склада ГСМ с межскладским топливопроводом на территории города, включающего в себя резервуарный парк общей емкостью ещё на 8 тысяч кубометров, железнодорожный путь, эстакаду слива на 12 железнодорожных цистерн и прочее.

Указывается, что гидрантная система ТЗК, которая впервые появится в аэропорту "Пулково", может обеспечить максимально оперативную заправку судна (14 минут – заправка 10 тонн авиакеросина), что повышает скорость обслуживания авиакомпаний. А наличие гидрантной системы позволит заправлять широкофюзеляжные воздушные суда на 20 минут быстрее, чем с помощью традиционных топливозаправщиков.

Проектная мощность ТЗК "Пулково" — 300 тысяч тонн авиакеросина в год, что составит порядка 50% от годового объема заправок с учетом планов развития аэропорта. Объем заправки "РН-Аэро" (оператора авиазаправочного бизнеса "Роснефти") по итогам 2018 года в аэропорту вырос более чем на 47% по сравнению с 2017 годом и достиг 11% от общей потребности аэропорта.